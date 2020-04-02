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Министр здравохранения Израиля заразился коронавирусом

02.04.2020 14:00
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Министр здравохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле COVID-19 заразился министр здравохранения Яаков Лицман. Это официально подтвердили в пресс-службе министерства, сообщает СТРАНА.ua.
По информации ведомства, тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.
В соответствии с медицинскими рекомендациями Яаков Лицман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.
Напомним, что по состоянию на среду, 1 апреля, коронавирус был диагностирован у 6 092 израильтян, 26 человек скончались.



Теги: министр, Израиль, здравоохранение, COVID-19
 
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