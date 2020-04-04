- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-1913:00
- Министр здравохранения Израиля заразился коронавирусом14:00
- Путин перешел на "удаленку"16:00
- Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин13:00
- США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай10:00
- В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса17:00
- Принц Чарльз вылечился от коронавируса10:00
- В Москве ввели жесткие карантинные меры10:00
- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- В Китае выздоровели 92% больных COVID-1909:00
ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19
Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве, сообщает Корреспондент.net.
"В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передачи вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии – это чихание или кашель, или зараженные поверхности", - сказал он.
Теги: ВОЗ, заражение, COVID-19
- День борьбы со СПИДом: прогнозы неутешительные
- Иммунитет к свиному гриппу есть только у тех, кто перенес "испанку"
- В Канаде свиным гриппом заболели еще 25 человек
- В Германии расшифровали геном кишечной палочки. Ученые работают над лекарством
- ВОЗ собралась на экстренное совещание по свиному гриппу
- ВОЗ: в мире снизилась заболеваемость туберкулезом
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры10:00
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1908:00
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом10:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1908:00
- В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса09:00
- В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области12:00
- В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-1911:00
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок10:00
- Кабмин разъяснил новые правила карантина09:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- "Боруссия" предоставила свой стадион для борьбы с коронавирусом15:00
- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-1913:00
- Певица Pink переболела коронавирусом12:00
- В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу11:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов на COVID-1910:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила
- В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры
- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19
- В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса
- Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина
- На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19