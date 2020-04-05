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В Италии впервые сократилось количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

05.04.2020 12:00
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В Италии впервые сократилось количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось количество пациентов, которые находятся в интенсивной терапии, сообщает LB.ua.
По состоянию на вечер 4 апреля оно составило 3 994 человека против 4 068 днем раньше. Об этом свидетельствуют официальные данные итальянского правительства.
Общее количество умерших от коронавирусной болезни в Италии достигло 15 362 человек. За минувшие сутки зафиксировали 681 летальный исход. Это немного меньше по сравнению с предыдущими днями: 3 апреля было 766 смертей, 2 апреля - 760, 1 апреля - 727.
Вылечились от коронавируса за сутки 1 238 человек, а всего - 20 996.
Число инфицированных с начала эпидемии достигло 124 632 человек, суточный рост составил 4 085 новых случаев, или 4%.



Теги: Италия, уменьшение, больные, COVID-19
 
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