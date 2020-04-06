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Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
06.04.2020 09:00
Согласно данным британской разведки, появление коронавируса могло быть вызвано утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что в китайском Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, есть как минимум две лаборатории, из которых могла произойти утечка. Это Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводились эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах. По имеющейся информации, ученые из этих лабораторий изучали вирусы, не придерживаясь техники безопасности.
Официальные власти Великобритании и Китая не признают версию разведки.
Теги: Великобритания, разведка, версия, COVID-19
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