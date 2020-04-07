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Чехия и Дания ослабляют карантинные меры

07.04.2020 12:00
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Чехия и Дания ослабляют карантинные меры

В Чехии и Дании в ближайшие дни будут ослаблены карантинные меры, передает Корреспондент.net.
С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.
Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.



Теги: Дания, Чехия, карантин
 
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