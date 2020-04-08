На "родине коронавируса" полностью отменили карантин

08.04.2020 12:00

Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возможность въезжать в город появилась еще раньше, а вот выезд стал возможен лишь сегодня.

Возобновляет работу железнодорожный и авиа транспорт - открыты все направления кроме Пекина.

Сообщается, что открытия выезда ожидали застрявшие в городе путешественники, прибывшие по туризму, бизнесу или личным делам. Теперь всем им присвоен персональный цветной QR-код на телефоне. Если он зеленый, это означает, что человек здоров или с низким уровнем риска, и он может покинуть город.

По предварительным оценкам из Ухани только сегодня поездом выедут 55 тыс. людей, самолетом - около 10 тыс.