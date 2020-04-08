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На "родине коронавируса" полностью отменили карантин
Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что возможность въезжать в город появилась еще раньше, а вот выезд стал возможен лишь сегодня.
Возобновляет работу железнодорожный и авиа транспорт - открыты все направления кроме Пекина.
Сообщается, что открытия выезда ожидали застрявшие в городе путешественники, прибывшие по туризму, бизнесу или личным делам. Теперь всем им присвоен персональный цветной QR-код на телефоне. Если он зеленый, это означает, что человек здоров или с низким уровнем риска, и он может покинуть город.
По предварительным оценкам из Ухани только сегодня поездом выедут 55 тыс. людей, самолетом - около 10 тыс.
Теги: Китай, карантин, отмена, COVID-19
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