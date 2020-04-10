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Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса

10.04.2020 17:00
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Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса

Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19, сообщает Голос Америки.
Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за халатности Пекина, допустившего распространение коронавируса по всему миру. Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.
По подсчетам аналитиков, счет США к Китаю за неверные действия на начальном этапе эпидемии может составить 1,2 триллиона долларов.



Теги: США, Китай, суд, COVID-19
 
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