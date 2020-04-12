США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

12.04.2020 09:00

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев, сообщает СТРАНА.ua.

По последним данным в США 20,064 погибших, в Италии - 19,468. Всего в Соединенных Штатах 521,714 зараженных, при этом вылечились уже 28,580 американцев.