Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

12.04.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев, сообщает СТРАНА.ua.
По последним данным в США 20,064 погибших, в Италии - 19,468. Всего в Соединенных Штатах 521,714 зараженных, при этом вылечились уже 28,580 американцев.



Теги: США, смерть, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх