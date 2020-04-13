В Китае продолжает расти число "импортных" случаев заболевания коронавирусом

13.04.2020 09:00

В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее, сообщает Reuters.

98 из них выявлено у граждан, вернувшихся из-за границы - в основном из России. Накануне эта цифра составляла 97 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 160. 77 663 пациента (94,5%) уже вылечились, 3 341 (4,1%) - умерли.