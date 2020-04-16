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Германия объявила о постепенном ослаблении карантина
Власти Германии согласовали меры по постепенному ослаблению карантина. Об этом сообщила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует DW.
Уже с 20 апреля смогут открыться магазины площадью до 800 квадратных метров, если они имеют концепцию соответствующей защиты покупателей. Также откроются независимо от торговой площади автосалоны и книжные магазины, магазины по продаже велосипедов.
Жители Германии вынуждены будут придерживаться жестких ограничений относительно социальных контактов минимум до 3 мая. С 4 мая "поэтапно" должны снова открываться школы. Школы планируют сначала открыть для учеников старших классов. Со временем пошагово они должны возобновить работу в полном объеме.
В то же время запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством участников продлен до конца августа. Будет действовать пока запрет и на проведение богослужений с участием верующих. Также пока закрытыми будут рестораны, бары и клубы.
Рекомендуется ношение масок в общественном транспорте и при совершении покупок.
Теги: Германия, карантин, COVID-19
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