В Польше начинают ослабление карантина

17.04.2020 08:00

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 20 апреля полякам будет разрешено посещать леса и парки, куда запрещалось ходить из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19, сообщает НВ.

Также будут изменены ограничения для магазинов. В торговых помещениях площадью до 100 кв. метров на одну кассу можно будет пускать четверых клиентов, а в магазинах с площадью более 100 кв. метров — одного человека на каждые 15 кв. метров.

Кроме того с 20 апреля будет отменен запрет, согласно которому на улицу запрещено выходить людям в возрасте до 18 лет.