В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)

18.04.2020 15:00

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Корреспондент.net.

Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и паломников из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Священный огонь появился в кувуклии – небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса – во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.