Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели

19.04.2020 12:00

Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры предосторожности для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, сообщает Голос Америки.

Трамп добавил, что власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

«Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик», - заявил Трамп во время брифинга.

В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.