Минск не собирается отменять парад на 9 мая

21.04.2020 08:00

Минобороны Беларуси подтвердило, что будет проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны ответило на петицию, в которой более семи тысяч белорусов требовали отменить военный парад. Ведь парад и его репетиции предполагают большое скопление людей, что опасно во время пандемии.

Несмотря на то, что другие массовые мероприятия в стране отменены, парад собираются проводить.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", — объяснили в Минобороны Беларуси.