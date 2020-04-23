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В США выявили COVID-19 у кошек

23.04.2020 09:00
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В США выявили COVID-19 у кошек

В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус, сообщает Корреспондент.net.
По информации чиновников Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний, кошки имеют легкие респираторные симптомы.
Предполагается, что животные заразились COVID-19 от людей в своих домах или окрестностях.
По имеющимся данным, хозяин одной из кошек имел респираторное заболевание примерно за неделю до того, как заболело животное.
У владельца второй кошки подтвержден коронавирус. При этом у него есть и другая кошка, которая не проявляет симптомов заболевания.
Кроме кошек, COVID-19 выявили у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса.
Подчеркивается, что ученые до сих пор не имеют доказательств того, что животные могут передавать коронавирус людям.
При этом владельцам домашних животных, зараженных COVID-19, рекомендовали избегать тесного контакта и носить маски во время ухода за ними.



Теги: США, кошка, COVID-19
 
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