- В США выявили COVID-19 у кошек09:00
- ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-1913:00
- Минск не собирается отменять парад на 9 мая08:00
- В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-1909:00
- Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели12:00
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Польше начинают ослабление карантина08:00
- Германия объявила о постепенном ослаблении карантина08:00
- Гренландия первой в мире полностью вылечилась от COVID-1908:00
- Карантин во Франции продлили до 11 мая08:00
В США выявили COVID-19 у кошек
В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус, сообщает Корреспондент.net.
По информации чиновников Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний, кошки имеют легкие респираторные симптомы.
Предполагается, что животные заразились COVID-19 от людей в своих домах или окрестностях.
По имеющимся данным, хозяин одной из кошек имел респираторное заболевание примерно за неделю до того, как заболело животное.
У владельца второй кошки подтвержден коронавирус. При этом у него есть и другая кошка, которая не проявляет симптомов заболевания.
Кроме кошек, COVID-19 выявили у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса.
Подчеркивается, что ученые до сих пор не имеют доказательств того, что животные могут передавать коронавирус людям.
При этом владельцам домашних животных, зараженных COVID-19, рекомендовали избегать тесного контакта и носить маски во время ухода за ними.
Теги: США, кошка, COVID-19
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус13:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд09:00
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев17:00
- В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"15:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина12:00
- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса11:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В США выявили COVID-19 у кошек09:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В Украине разработали препарат от COVID-1917:00
- Кабмин Украины продлил карантин до 11 мая16:00
- Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"15:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус13:00
- Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест12:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд
- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища
- Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
- В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-19