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Чехия первой в ЕС открыла границы
Власти Чехии первыми в ЕС решили открыть границы. Правительство разрешило гражданам с 24 апреля свободно выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Так же с пятницы отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, введенный ранее из-за эпидемии коронавируса, передает СТРАНА.ua.
Об этом объявил министр здравоохранения страны Адам Войтех. Кроме того, Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе.
Граждане Чехии и иностранцы при въезде в страну будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.
Одновременно с этим гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек (до этого - только двум людям). С 27 апреля по плану правительства будет возобновлено обучение в вузах Чехии, откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров, фитнес-центры и библиотеки. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая - рестораны и отели.
Власти Чехии отметили, что послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
Теги: Европейский союз, Чехия, граница, карантин, открытие
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