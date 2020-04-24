В США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус

24.04.2020 12:00

Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме заявил, что коронавирус может быть уничтожен, в том числе, лучами солнечного света, сообщает Корреспондент.net.

В подтверждение своих слов Брайан представил результаты исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.

По данным, которые представил заместитель министра, коронавирус гибнет при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80%.

"Вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. При этом в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%", - заявил Брайан.