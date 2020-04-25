В Молдове начали ослаблять карантин

25.04.2020 13:00

О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Телеканал новостей «24».

"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров", - отметил Кику.

Он добавил, что специализированные, отдельные магазины смогут работать, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

По словам премьер-министра, людям также позволят гулять в парках. Для этого они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировали 3 110 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 84 человека, выздоровели 755.

Чрезвычайное положение было объявлено в Молдове 17 марта. По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировали 3 110 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 84 человека, выздоровели 755.