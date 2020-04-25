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В Молдове начали ослаблять карантин
О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Телеканал новостей «24».
"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров", - отметил Кику.
Он добавил, что специализированные, отдельные магазины смогут работать, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.
По словам премьер-министра, людям также позволят гулять в парках. Для этого они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.
По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировали 3 110 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 84 человека, выздоровели 755.
Чрезвычайное положение было объявлено в Молдове 17 марта. По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировали 3 110 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 84 человека, выздоровели 755.
Теги: Молдова, карантин, COVID-19
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