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New York Post "похоронила" Ким Чен Ына
О возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, в субботу, 25 апреля, сообщило издание New York Post, передает Корреспондент.net.
По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на “очень солидный источник”.
При этом издание NYP подчеркивает, что располагает только слухами.
В то же время, Fox News, ссылается на японский журнал Shukan Gendai, который написал об ухудшении состояния северокорейского лидера со ссылкой на хирурга, который участвовал в его операции.
Медик якобы признался, что слишком нервничал во время хирургического вмешательства, что привело пациента к “вегетативному состоянию”.
Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое в КНДР отмечают 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.
Теги: СМИ, смерть, Ким Чен Ын
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