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Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии

28.04.2020 09:00
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Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии

Так называемая столица оккупированной Южной Осетии Цхинвали в даты, связанные со Второй мировой войной, будет носить название "Сталинир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Постановляю: установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвал" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной", — гласит текст его "указа".
Цхинвали носил название "Сталинир" в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.
Следует отметить, что ранее подобные решения были приняты в оккупированных Россией ОРЛО и ОРДО.



Теги: Цхинвали, Южная Осетия, переименование
 
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