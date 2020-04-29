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В США коронавирус обнаружили у собаки

29.04.2020 09:00
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В США коронавирус обнаружили у собаки

В США первый случай заболевание коронавирусом обнаружен у собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных, передает телеканал 112 Украина.
Мопс живет в штате Северная Каролина, в городе Чапел-Хилл, в доме с тремя людьми, у которых подтвержден диагноз "коронавирус".
По мнению зоозащитников, животное, вероятно, заразилось коронавирусом от хозяйки, хозяина или их сына.
У дочери хозяев был отрицательный результат на коронавирус. Также болезнь обошла стороной другую собаку и кошку в этой семье.



Теги: США, собака, COVID-19
 
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