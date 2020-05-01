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Премьер-министр России заразился коронавирусом

01.05.2020 09:00
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Премьер-министр России заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканал "Россия 24".
Также он предложил назначить исполняющим обязанности премьера вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Мишустин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.  Путин поддержал предложение назначить Белоусова и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.



Теги: Россия, премьер-министр, заражение, COVID-19
 
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