Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая

03.05.2020 17:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в ходе совещания в воскресенье, 3 мая, сообщает Корреспондент.net.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны – ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого,– скажут, что испугались",– сказал Лукашенко.

При этом он предупредил, что принудительно "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", – подчеркнул белорусский лидер.