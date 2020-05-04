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В Египте открыли отели - пока только для местных туристов

04.05.2020 08:00
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В Египте открыли отели - пока только для местных туристов

В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений, сообщает LIGA.net.
В отелях должен быть обуcтроен медпункт с врачом-гражданином Египта. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у туристов или персонала.
Отдыхающим должны регулярно мерить температуру и обеспечить их дезинфицирующими средствами. Процедуру регистрации они будут проходить онлайн. Членам персонала будут делать тестирование на коронавирус, когда они начинают работу в отеле.
До конца мая отели могут принимать лишь 25% гостей от максимальной заполняемости. С 1 июня это число планируют увеличить до 50%.



Теги: Египет, отель, карантин
 
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