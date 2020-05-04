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В Польше заработали гостиницы и торговые центры

04.05.2020 12:00
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В Польше заработали гостиницы и торговые центры

4 мая в Польше в рамках ослабления карантина начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили некоторые требования, сообщает Телеканал новостей «24».
Отели и ТРЦ могут работать только с соблюдением определенных условий. В частности, в гостиницах гостей не могут селить в общие номера. Также не разрешено пользоваться бассейнами, дискотеками и детскими комнатами.
В торгово-развлекательных центрах людям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Также с 4 мая могут открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.



Теги: Польша, отель, карантин, торговый центр
 
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