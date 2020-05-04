Последние новости раздела
- В Польше заработали гостиницы и торговые центры12:00
- Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками11:00
- В Египте открыли отели - пока только для местных туристов08:00
- Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая17:00
- В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын (ВИДЕО)09:00
- Премьер-министр России заразился коронавирусом09:00
- В США коронавирус обнаружили у собаки09:00
- Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии09:00
- Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-1912:00
- В Нидерландах COVID-19 выявили у норок09:00
В Польше заработали гостиницы и торговые центры
04.05.2020 12:00
4 мая в Польше в рамках ослабления карантина начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили некоторые требования, сообщает Телеканал новостей «24».
Отели и ТРЦ могут работать только с соблюдением определенных условий. В частности, в гостиницах гостей не могут селить в общие номера. Также не разрешено пользоваться бассейнами, дискотеками и детскими комнатами.
В торгово-развлекательных центрах людям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Также с 4 мая могут открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.
Теги: Польша, отель, карантин, торговый центр
Читайте также:
- Азаров поговорит с руководством Польши
- Премьер Польши уволил министра за соглашение с Россией о строительстве газопровода в обход Украины
- Словакия "отгородилась" от Украины из-за эпидемии
- Главу правительства Ливии похитили из номера отеля
- Высокопоставленные поляки больше не будут летать вместе
- Тимошенко и Коломойского видели вместе в отеле
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-1915:00
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"14:00
- В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-1913:00
- В ОРДЛО уже 272 случая COVID-1917:00
- Карантин в Украине продлили до 22 мая16:00
- Сервис Uber Eats уходит из Украины15:00
- В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику14:00
- В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры13:00
- В Польше заработали гостиницы и торговые центры12:00
- Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 мая10:00
- В ОРДО заявили о 10 новых случаях COVID-1909:00
- В Египте открыли отели - пока только для местных туристов08:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-19
- Премьер-министр России заразился коронавирусом
- В Северной Корее "нашелся" Ким Чен Ын (ВИДЕО)