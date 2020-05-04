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Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками
04.05.2020 11:00
Правительство Гонконга намерено бесплатно раздать всем местным жителям защитные маски многоразового использования для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.net.
Всего власти мегаполиса рассчитывают таким образом раздать около 7,5 миллионов защитных высококачественных масок.
Многоразовые маски горожанам будут отправлять по почте после онлайн регистрации на специальном правительственном сайте.
Теги: Гонконг, маска, правительство
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