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Исландия победила эпидемию COVID-19

07.05.2020 09:00
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Исландия победила эпидемию COVID-19

Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели, сообщает Корреспондент.net.
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении властей.
На данный момент в стране насчитывается 39 зараженных, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.



Теги: Исландия, эпидемия, COVID-19
 
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