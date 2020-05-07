Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-19

07.05.2020 16:00

В РФ за последние сутки зарегистрирован 11 231 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

Новые инфицированные появились в 84 регионах, больше всего в Москве - 6703.

За весь период от коронавируса погибли 1625 человек.

Полностью поправились и выписаны 23 803 пациента.