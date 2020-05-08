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Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива

08.05.2020 12:00
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Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива

Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен решила бесплатно раздать около 2600 литров пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его, сообщает "Европейская правда".
Пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но карантинные ограничения сделали невозможными обычные поставки пивоварни.
Бесплатная раздача пива имела успех у местных клиентов. В четверг у пивоварни выстроились десятки людей.
В своем посте на Facebook пивоварня сообщила, что к вечеру пиво уже закончилось, но пообещала подготовить еще для следующей раздачи во вторник - хотя и с лимитом "три бутылки на человека".



Теги: Германия, бесплатно, пиво, акция, карантин
 
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