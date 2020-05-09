Последние новости раздела
- В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)13:00
- Lufthansa анонсировала возобновление полетов12:00
- В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"11:00
- Немецкая пивоварня раздала бесплатно 2600 литров пива12:00
- Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений COVID-1916:00
- Исландия победила эпидемию COVID-1909:00
- Путин запретил смартфоны в российской армии08:00
- В Ухане возобновились занятия в школах16:00
- Израильские ученные обнаружили антитела, нейтрализующие COVID-1913:00
- В Польше заработали гостиницы и торговые центры12:00
Lufthansa анонсировала возобновление полетов
09.05.2020 12:00
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group возобновляет полеты в июне, сообщает Корреспондент.net.
Большая часть парка Lufthansa вынужденно простаивала из-за пандемии, но уже в июне снова начнут летать 80 самолетов, которые будут обслуживать, в том числе, и туристические направления. Затем количество самолетов Lufthansa Group увеличат до 160.
В группу Lufthansa входят также Swiss International Air Lines и Austrian Airlines. В компании говорят, что реагируют на растущий спрос клиентов после ослабления ограничений в Германии и других странах.
Теги: карантин, Lufthansa, анонс
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)13:00
- Lufthansa анонсировала возобновление полетов12:00
- В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая10:00
- Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен09:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- Укргидрометцентр рассказал о погоде на выходные16:00
- Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом15:00
- Китайские ученые нашли коронавирус в мужской сперме14:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- В центре Донецка взорвался автомобиль
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным