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В Турции назвали сроки возобновления туристического сезона

11.05.2020 10:00
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В Турции назвали сроки возобновления туристического сезона

Турция готовится к открытию туристического сезона. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, сообщает НВ.
По его словам, с конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами, — международное.
Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.
Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.
Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.
Эрсой отметил, что до коронавирусного кризиса Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 млн туристов. Сейчас он предполагает, что откроются до 60 процентов отелей.



Теги: Турция, туризм, карантин, сезон
 
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