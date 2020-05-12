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Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса, сейчас в стране заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, сообщает Корреспондент.net.
Таким образом, Россия обошла Испанию, где 227 436 случаев коронавируса.
При этом отмечается, что официальная статистика в Испании с конца апреля включает только результаты ПЦР-тестов, хотя до этого в ней учитывались и результаты тестирования на антитела к коронавирусу. Из-за этого официальное число заразившихся снизилось. Некоторые СМИ продолжают складывать эти показатели, хотя информация о тестах на антитела не публикуется в сообщениях Минздрава Испании.
Согласно данным оперативного штаба на вторник, 12 мая, выздоровели в РФ на данный момент 43 512 пациентов, 2 116 человек умерли.
Накануне президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
Теги: Россия, статистика, COVID-19
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