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ВОЗ назвала два новых эпицентра пандемии коронавируса
12.05.2020 16:00
На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет Корреспондент.net.
"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - сказала она.
Следует отметить, что наибольшее количество заражений в мире в настоящее время приходится на США. По последним данным с начала эпидемии COVID-19 там заразились более 1,34 миллиона человек.
Теги: ВОЗ, Америка, эпицентр, COVID-19
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