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Словения официально объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране
Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении эпидемии коронавируса, передает ZN. Такое решение было принято после того, как власти подтверждали в течение последних двух недель менее семи новых случаев COVID-19.
Теперь люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы. Въезжать в страну иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему будет запрещено.
Кроме того, некоторые меры, такие как финансовая помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекут в конце мая.
Напомним, эпидемию коронавируса в Словении объявили 12 марта. По состоянию на утро 15 мая в стране 1 464 случая заражения коронавирусом. За все время от болезни умерли 103 человека, излечились - 267.
Теги: Словения, эпидемия, COVID-19
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