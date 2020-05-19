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Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе
19.05.2020 14:00
Михаил Мишустин, у которого в конце апреля обнаружили коронавирус, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля, сообщает Snob.ru.
Согласно документу, предыдущий президентский указ о назначении исполняющим обязанности председателя российского правительства вице-премьера Андрея Белоусова утратил силу.
«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
Теги: Россия, премьер-министр, работа, выздоровление, COVID-19, Мишустин
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