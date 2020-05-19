Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе

19.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе

Михаил Мишустин, у которого в конце апреля обнаружили коронавирус, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля, сообщает Snob.ru.
Согласно документу, предыдущий президентский указ о назначении исполняющим обязанности председателя российского правительства вице-премьера Андрея Белоусова утратил силу.
«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.



Теги: Россия, премьер-министр, работа, выздоровление, COVID-19, Мишустин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх