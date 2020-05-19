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Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса
19.05.2020 09:00
США вскоре опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и промышленности в Белом доме, передает Корреспондент.net.
"Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления" - подчеркнул он.
Теги: вакцина, Дональд Трамп, COVID-19
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