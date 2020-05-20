- Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки09:00
- Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе14:00
- Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса09:00
- Китай пообещал компенсации пострадавшим от коронавируса странам16:00
- Пуэрто-Рико объявило референдум о вхождении в состав США09:00
- Китай заработал на COVID-19 почти $20 млрд13:00
- Камбоджа заявила о полной победе над эпидемией коронавируса14:00
- В РФ установлен суточный "рекорд" смертности от коронавируса14:00
- Словения официально объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране09:00
- Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок12:00
Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки
Случай передачи коронавирусной инфекции нового типа от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Скоутен парламенту, сообщает Корреспондент.net.
В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных всё еще оценивается как минимальный.
Теги: Нидерланды, фермер, заражение, COVID-19, норка
- США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
- ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19
- Обнаружен первый опасный червь для iPhone
- Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы
- СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса12:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"15:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве08:00
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
- В Минздраве назвали условия работы в офисах12:00
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая10:00
- Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки09:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе14:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве