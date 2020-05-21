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ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки

21.05.2020 11:00
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ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии, сообщает УКРАИНСКАЯ ПРАВДА.
"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаев заболевания - это самый большой показатель за сутки с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах", - сказал он.
Вероятно, имелись в виду США (9400 заражений в сутки), Россия (8800), Индия (5500) и Чили (4000).



Теги: ВОЗ, рекорд, заражение, COVID-19
 
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