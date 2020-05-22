Ким Чен Ын снова "потерялся"

22.05.2020 14:00

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает LIGA.net.

Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.

Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.

В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.