Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ким Чен Ын снова "потерялся"

22.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ким Чен Ын снова "потерялся"

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает LIGA.net.
Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.
Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.
В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.



Теги: Северная Корея, Ким Чен Ын, исчезновение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх