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Ким Чен Ын снова "потерялся"
22.05.2020 14:00
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает LIGA.net.
Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.
Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.
В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.
Теги: Северная Корея, Ким Чен Ын, исчезновение
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