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Бразилия стала второй в мире по числу инфицированных COVID-19

23.05.2020 10:00
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Бразилия стала второй в мире по числу инфицированных COVID-19

В Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 330 890, в результате чего страна обогнала по этому показателю Россию (326 448) и стала второй после США (1 600 782). Об этом свидетельствуют показатели бразильского Минздрава на вечер 22 мая, а также данные университета Джонса Хопкинса, передает Корреспондент.net.
Так, за минувшие сутки зарегистрирован новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 - 20 803. Число летальных исходов заболевания выросло на 1 001 до 21 048.
Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, где проживают свыше 21 миллиона человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тысячи инфицированных и более 5,7 тысячи умерших.



Теги: Бразилия, заражение, COVID-19
 
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