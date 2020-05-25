В Польшу прибыл первый самолет с украинскими заробитчанами

25.05.2020 13:00

В Варшаву в воскресенье, 24 мая, прибыл первый чартерный рейс со 178 украинскими работниками, передает Слово и Дело.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила польская компания по международному трудоустройству Gremi Personal, организовавшая чартер совместно с авиакомпанией Международные авиалинии Украины.

Официальные власти Польши и Украины дали разрешение на этот перелет. По словам генерального директора Gremi Personal Томаша Богдевича, рейс был бесплатным для украинских работников.

После прилета они отправились на двухнедельный карантин в центры, организованные Gremi Personal. Со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19 - согласно требованию украинской власти.

На обратном пути из Варшавы в Киев данный самолет будет использован МИД Украины в качестве эвакуационного для граждан Украины.

Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу со стороны польских работодателей, а также от украинцев, желающих поехать в Польшу на работу.

Gremi Personal рассматривает возможность организовать серию чартеров для своих работников и украинцев, которые хотят попасть на работу в Польшу и имеющих рабочие визы. Также компания восстанавливает транспортные перевозки для своих работников через открытые пункты пересечения наземной границы.