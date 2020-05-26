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Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
С 26 мая Молдова возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, временно прекращенное из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.
Такое решение приняла накануне Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.
«Международное автобусное и железнодорожное сообщение восстановят с 26 мая. У пассажиров на входе будут проверять температуру, а все салоны должны будут регулярно дезинфицировать», - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия решила отменить обязательный карантин для некоторых категорий граждан, въезжающих в страну.
Не понадобится проводить 14 дней в самоизоляции тем, у кого нет температуры или симптомов респираторных инфекций, и кто относится к следующим категориям: водители и техперсонал, которые перевозят грузы; экипажи самолетов и поездов; люди, которые путешествуют по причинам, связанным со здоровьем, и сопровождающие их, при предоставлении подтверждающих документов; ученики, студенты, обучающиеся за рубежом, которым предстоит сдать экзамены; путешествующие по работе (при наличии документального подтверждения в виде визы или других документов); проезжающие транзитом; члены дипломатических миссий и их семьи.
Теги: Молдова, автобус, железная дорога, транспорт
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