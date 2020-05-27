В России впервые выявили COVID-19 у кошки

27.05.2020 11:00

У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Корреспондент.net.

Как уточнили в Россельхознадзоре, владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животного на коронавирусную инфекцию 18 мая. Предварительно кошку осмотрел ветеринар.

У нее взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.