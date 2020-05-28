Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-19

28.05.2020 13:00

Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США, свидетельствуют данные сайта Worldometers, сообщает Корреспондент.net.

За минувшие сутки в Бразилии выявили 22301 случай заболевания, тогда как в США - 20546 случаев.

Всего в Бразилии на сегодняшний день зафиксирован 414661 заболевший коронавирусом. Это второй показатель в мире после США, где эта цифра составляет 1745803 человека.