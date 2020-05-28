В Армении заявили о второй волне коронавируса

28.05.2020 09:00

Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Новости-Армения.

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.

Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.

По состоянию на утро среды, 27-го мая, в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса, из которых 372 за предшествующие сутки.

За все время эпидемии от коронавируса скончались 98 человек, 3255 пациентов вылечились.