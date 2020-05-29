- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1908:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В Армении заявили о второй волне коронавируса09:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение16:00
- В Польшу прибыл первый самолет с украинскими заробитчанами13:00
- Испания откроет границы для туристов с 1 июля09:00
- Бразилия стала второй в мире по числу инфицированных COVID-1910:00
- Ким Чен Ын снова "потерялся"14:00
- ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки11:00
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире. Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Корреспондент.net.
"Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают", - отметил Гутерреш.
По его словам, ситуация в Йемене абсолютно трагическая.
"Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", - подчеркнул генсек.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 выздоровели.
Теги: Йемен, смертность, ООН, COVID-19
- Население сокращается: в Донецкой области смертность превысила рождаемость
- ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни
- В Йемене боевики взяли в заложники сотрудников ООН
- В Йемене освободили сотрудников ООН, взятых в заложники
- ООН: Йемену грозит серьезный гуманитарный кризис
- Пентагон поможет Йемену вооружиться?
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая10:00
- Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой09:00
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1908:00
- Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов17:00
- Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"16:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов