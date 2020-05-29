В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19

29.05.2020 08:00

Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире. Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Корреспондент.net.

"Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают", - отметил Гутерреш.

По его словам, ситуация в Йемене абсолютно трагическая.

"Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", - подчеркнул генсек.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 выздоровели.