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Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не провела необходимых реформ, заявил Трамп в пятницу, 29 мая, выступая в Вашингтоне, передает DW.
Президент США обвинил ВОЗ в том, что она находится под полным контролем Китая, несмотря на то, что ежегодные взносы КНР составляют 40 млн долларов, а США - примерно 450 млн долларов. После разрыва отношений деньги, которые США больше не будут перечислять ВОЗ, направят на другие "глобальные потребности общественного здравоохранения", сказал также Трамп.
Трамп также обвинил ВОЗ в том, что организация поддерживала кампанию КНР по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Теги: ВОЗ, отношения, Дональд Трамп, отказ, поддержка
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