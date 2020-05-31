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В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд

31.05.2020 10:00
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В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд

В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 124 103. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На утро 31 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 159 953 человек, 371 006 умерли, 2 738 179 выздоровели.
CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 816 820 человек, зафиксированы 105 557 летальных случаев, выздоровели 535 238 пациентов.
На втором месте – Бразилия, 499 966 заболевших, 28 849 летальных случаев, 205 371 выздоровевших
На третьем – Россия, заразились COVID-19 396 575 человека, 4555 умерли, выздоровели 167 469.



Теги: рекорд, заражение, COVID-19
 
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