- Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-1909:00
- Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков08:00
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом13:00
- В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд10:00
- Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ09:00
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1908:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В Армении заявили о второй волне коронавируса09:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение16:00
Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19
Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, сообщает РБК-Украина.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
"Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан", - сказала Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
Теги: эпидемия, Черногория, COVID-19
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине
- В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции
- Блохин объявил состав сборной на матчи с Молдовой и Черногорией
- Трамп "поставил на место" премьера Черногории в штаб-квартире НАТО (ВИДЕО)
- Эпидемия холеры унесла почти 3000 жизней
- Ученые: у людей еще нет иммунитета от свиного гриппа
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской08:00
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»16:00
- В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание15:00
- У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе14:00
- ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе11:00
- Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина09:00
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня10:00
- Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-1909:00
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской08:00
- В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко17:00
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»16:00
- В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание15:00
- У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе14:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса12:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня
- В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание
- ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе
- Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-19
- В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд