Молдова отменяет ослабление карантина из-за роста заболеваемости COVID-19

04.06.2020 08:00

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после снятия ограничений и роста количества новых случаев заражения коронавирусом в последние дни правительство Молдовы снова введет некоторые ограничения экономической деятельности, сообщает СТРАНА.ua.

Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику.

"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду.

Он отметил что, в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом.

Так, в понедельник в Молдове было зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник - 147, в среду - 247.

"Я вынужден сообщить, что мы будем рассматривать вопрос о введении ограничений снова", - сказал Кику.