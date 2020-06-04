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Молдова отменяет ослабление карантина из-за роста заболеваемости COVID-19

04.06.2020 08:00
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Молдова отменяет ослабление карантина из-за роста заболеваемости COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после снятия ограничений и роста количества новых случаев заражения коронавирусом в последние дни правительство Молдовы снова введет некоторые ограничения экономической деятельности, сообщает СТРАНА.ua.
Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику.
"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду.
Он отметил что, в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом.
Так, в понедельник в Молдове было зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник - 147, в среду - 247.
"Я вынужден сообщить, что мы будем рассматривать вопрос о введении ограничений снова", - сказал Кику.



Теги: Молдова, карантин, COVID-19
 
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